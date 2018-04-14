Abdullah Avcı, Fatih Terim’e kaybetmiyor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşılaştı. Avcı, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele aynı zamanda teknik adamların da taktiksel savaşlarına sahne olacak. Sahasında seyircisinin de desteğiyle Başakşehir'i baskı altına almayı planlayan Cimbom, yetenekli hücum oyuncularıyla da sonuca gitmeye çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de maçın gidişatına göre çeşitli taktiksel varyasyonlar denemesi bekleniyor.
Oyun içinde ortaya çıkan her türlü skor karşısında taktik anlayışını ve disiplinini bozmadan rakiplerine üstünlük kurmaya çalışan Medipol Başakşehir'de deneyimli teknik adam Abdullah Avcı da kadro planlamasında ince eleyip sık dokuyor. 54 yaşındaki Avcı'nın, tüm bunların yanında deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim karşısında bir de psikolojik üstünlüğü bulunuyor.
TERİM'E KARŞI YENİLGİSİZ
Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile ligde iki defa karşı karşıya geldi. İlk randevularına 1999-2000 sezonunda çıkan iki teknik adamdan Terim, o zaman Galatasaray'ı çalıştırırken, Avcı da İstanbulspor'un başındaydı. Ali Samiyen Stadı'nda oynanan bu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
Son mücadelelerini ise 2011-2012 sezonunda oynayan Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in bu düellosunda kazanan Avcı olmuştu. O günkü ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray'ı Efe İnanç ve Webo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puanı cebine koymayı başardı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:07
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Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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