Medipol Başakşehir "Üç büyükler"in korkulu rüyası
Spor Toto Süper Lig'de 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 17 maçta yalnızca 2 yenilgi yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
34 GOL ATTI, 21 GOL YEDİ
Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 17 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 21 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 3 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
GALATASARAY'A KARŞI KAYBETMEDİ
Medipol Başakşehir, bu haftaki rakibi Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.
Sarı-kırmızılı takımı son 4 karşılaşmada mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
FENERBAHÇE'YE KARŞI 2 YENİLGİ
Medipol Başakşehir, bu süreçte 2 yenilgisini de Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda aldı. Turuncu-lacivertliler, geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 1-0, bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmayı da 2-0 kaybetmişti.
Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde de 10 gol gördü.
BEŞİKTAŞ İLE 3 BERABERLİK
Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 5 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 3 maç da beraberlikle sona erdi.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 8 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
Medipol Başakşehir'in "Üç büyükler" ile maçları
Galatasaray
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|06.03.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|3-3
|04.11.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|1-2
|04.02.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|2-1
|10.04.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4-0
|16.11.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|5-1
Beşiktaş
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|14.02.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|2-2
|26.11.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|30.04.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|3-1
|23.10.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|18.03.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|1-0
Fenerbahçe
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|09.05.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-1
|21.08.2016
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|22.01.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|1-0
|26.04.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-2
|17.05.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-2
|09.09.2017
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-3
|11.02.2018
|Spor Toto Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|0-2
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:20
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 10
Yorum
UHK Konya maçında Pepe'nin kale çizgisinden elle çıkardığı topa penaltı vermemek örnek bir başka kararlar. O hakemler CANDIR:
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GSTV'nin başına Erhan Telli getirildi!
Toplam 1
Yorum
ZEKİ EMEKLİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE, DAR GELİRLİ,ÇOCUK VE EVDEN ÇIKAMAYAN HASTALAR İÇİN GS TV Yİ ŞİFRESİZ HALE DÖNÜŞTÜRECEK MİDİR ?
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Eljif’le özel toplantı
Toplam 3
Yorum
mehmet ali belek senden bi halt olmaz aykut
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