Davor Suker'den Başakşehir'e ziyaret
Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü ziyaret etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Göksel Gümüşdağ'ın Davor Suker'i makamında ağırladığı belirtildi.
Açıklamada, Gümüşdağ'ın Suker'e turuncu-lacivertli kulübün tesis ve stadını gezdirdiği ifade edildi.
Dostane bir ortamda geçen ziyaretin sonunda, Gümüşdağ'ın Suker'e isminin yazılı olduğu Medipol Başakşehir forması hediye ettiği aktarıldı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:21
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Arda Turan'ın en zor maçı!
Toplam 12
Yorum
Galatasaray Rakibimize gitti saygı duymak lazım demek ki Galatasaraylı değilmiş. Başakşehirde Ardaya hayırlı işler, bol kazançlar.
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Aykut Kocaman, Fenerbahçe tarihine geçiyor
Toplam 1
Yorum
sam Bence de tarihe geçecek yaptigi suni hesaplar tutmaz Sivasta 3 yer gelir.al sana tarih.sonra Sampiyon olmamiz zor gozukuyor der.
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Rıza Çalımbay'ı eksikler düşündürüyor
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ çok düşünme hoca, tam kadro halinide gördük
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