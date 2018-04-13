Davor Suker'den Başakşehir'e ziyaret

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan Göksel Gümüşdağ'ın Davor Suker'i makamında ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, Gümüşdağ'ın Suker'e turuncu-lacivertli kulübün tesis ve stadını gezdirdiği ifade edildi.

Dostane bir ortamda geçen ziyaretin sonunda, Gümüşdağ'ın Suker'e isminin yazılı olduğu Medipol Başakşehir forması hediye ettiği aktarıldı.