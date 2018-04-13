Davor Suker'den Başakşehir'e ziyaret – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'den Başakşehir'e ziyaret

    Davor Suker'den Başakşehir'e ziyaret

    Hırvatistan Federasyonu Başkanı , Futbol Kulübünü ziyaret etti.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başkan 'ın 'i makamında ağırladığı belirtildi.

    Açıklamada, Gümüşdağ'ın Suker'e turuncu-lacivertli kulübün tesis ve stadını gezdirdiği ifade edildi.

    Dostane bir ortamda geçen ziyaretin sonunda, Gümüşdağ'ın Suker'e isminin yazılı olduğu forması hediye ettiği aktarıldı.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:21
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