Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni katılmadı.
İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 4'lü gruplara ayrılarak ayak tenisi oynadı.
MOSSORO'NUN DURUMU
Turuncu-lacivertli takımda tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu maç gününde netlik kazanacak.
Takımla idmana çıkmayan Mossoro, salonda çalıştı. Medipol Başakşehir'de Gael Clichy ve Junior Caiçara da takımdan ayrı olarak salonda çalışmalarını sürdürdü.
Medipol Başakşehirli futbolcular, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:44
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Toplam 7
Yorum
GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
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