Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'de maçı hazırlıkları

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'de <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı hazırlıkları

    Medipol , 'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    İstanbul Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni katılmadı.

    İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 4'lü gruplara ayrılarak ayak tenisi oynadı.

    MOSSORO'NUN DURUMU
    Turuncu-lacivertli takımda tedavisi süren Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun durumu maç gününde netlik kazanacak.

    Takımla idmana çıkmayan Mossoro, salonda çalıştı. Medipol 'de Gael Clichy ve Junior Caiçara da takımdan ayrı olarak salonda çalışmalarını sürdürdü.

    Medipol Başakşehirli futbolcular, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:44
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