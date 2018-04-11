Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
"ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"
Gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçı sebebiyle Arda Turan'a mesaj gönderen Galatasaray taraftarları, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklinde tezahüratta bulundu.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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