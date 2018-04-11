Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'a rakip oluyor

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> Galatasaray'a rakip oluyor

    "ALİ SAMİ YEN'E NASIL GELECEK?"

    Gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçı sebebiyle Arda Turan'a mesaj gönderen Galatasaray taraftarları, "Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklinde tezahüratta bulundu.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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