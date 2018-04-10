Başakşehir’de Napoleoni 1 ay yok! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ’de 1 ay yok!

    Başakşehir’de Napoleoni 1 ay yok!

    'de iki hafta önceki Akhisar maçında sakatlanan 'den kötü haber geldi.

    'de iki hafta önceki Akhisar maçında sakatlanan 'den kötü haber geldi. İtalyan golcünün 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Y.Malatya karşısında da kadroya alınmayan 31 yaşındaki tecrübeli santrforun kontrollerinde sağ ayak bileğinde bağ yaralanması oluştuğu tespit edildi. Napoleoni, 27 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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