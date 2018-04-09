Medipol Başakşehir'de Napoleoni 4 hafta yok – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de Napoleoni 4 hafta yok

    Medipol Başakşehir'de Napoleoni 4 hafta yok

    'in İtalyan futbolcusu , sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, 'de 1 Nisan'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan İtalyan futbolcunun sağ ayak bileğinde bağ yaralanması olduğu bildirildi.

    'nin tedavisinin yaklaşık 4 hafta süreceği aktarıldı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:53
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