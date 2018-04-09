Medipol Başakşehir'de Napoleoni 4 hafta yok
Medipol Başakşehir'in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan İtalyan futbolcunun sağ ayak bileğinde bağ yaralanması olduğu bildirildi.
Stefano Napoleoni'nin tedavisinin yaklaşık 4 hafta süreceği aktarıldı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:53
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golüne yorum: "Bence gol değil"
Toplam 1
Yorum
Fatih Doğru söylemis Bir galatasaraylı olarak sunu söyleyim 2 gol ofsayt osmanlının hakkı yenmıs
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k. Söylediklerinin tamamında Fenerbahçeli değilim diyemiyor..! sonuç Gökhan Fenerbahçelidir ama Bjk için top oynuyor..
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 3
Yorum
troy fener ne kadar şanslı mesela merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle ceza almıyor, çünkü maça seyirci gelmiyor :))
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