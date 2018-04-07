Visca asistlerine devam ediyor – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Visca asistlerine devam ediyor

    Visca asistlerine devam ediyor

    ’in Boşnak yıldızı , Evkur mücadelesindeki golü hazırlayarak, ligdeki 14. asistini yapmış oldu.

    Spor Toto 'in 28 haftasında , sahasında karşılaştığı Evkur 'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü Eljero Elia kaydederken, golü hazırlayan isim ise yıldız futbolcu Visca oldu. Bu sezon yaptığı asistlerle takımı sırtlayan deneyimli oyuncu, Başakşehir formasıyla bu sezon 14. asistine imza atmış oldu. Süper Lig'de son 3 haftada gole doğrudan katkı veren Visca, turuncu-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 16. asistini yaptı.


    , Malatyaspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalarak, 1 asist ile takımına katkı sağladı.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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