Visca asistlerine devam ediyor
Medipol Başakşehir’in Boşnak yıldızı Edin Visca, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesindeki golü hazırlayarak, ligdeki 14. asistini yapmış oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü Eljero Elia kaydederken, golü hazırlayan isim ise yıldız futbolcu Visca oldu. Bu sezon yaptığı asistlerle takımı sırtlayan deneyimli oyuncu, Başakşehir formasıyla bu sezon 14. asistine imza atmış oldu. Süper Lig'de son 3 haftada gole doğrudan katkı veren Visca, turuncu-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 16. asistini yaptı.
Edin Visca, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalarak, 1 asist ile takımına katkı sağladı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:51
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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