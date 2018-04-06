Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta rakibini Eljero Elia'nın (18') golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Puanını 59'a çıkaran Başakşehir maç fazlasıyla Galatasaray'ın 2 puan önüne geçti ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada kaldı.





Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan Visca'nın yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Aytaç Kara sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mina'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası içinde rakip oyuncuyu çalımlayan Visca, pasını arka direkteki Elia'ya gönderdi. Elia'nın boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında Elia ile verkaç yapan Adebayor'un ayak içiyle çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

35. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Rahman Buğra'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutaib'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasının açılış karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Maçta hakem Barış Şimşek düdük çaldı.

Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. İlk yarıda Malatya'da oynanan maçı Adebayor ve Mevlüt'ün golleriyle 2-0 kazanan taraf, İstanbul ekibi olmuştu.

CLICHY VE CAIÇARA GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'in iki beki Clichy ve Caiçara, sarı kart cezalısı oldukları için oynayamadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formalarına kavuştular. Sakatlığı devam eden Mossoro ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Elia, Adebayor ilk 11'i ile çıktı.

ADEBAYOR VE MAHMUT, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SARIDA GEÇTİ

Başakşehir'in iki önemli ismi Adebayor ve Mahmut, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda 29'uncu haftada şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçlardan biri olan Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacaktı.

İki oyuncu da maçı kart görmeden tamamlayarak Galatasaray maçında forma giymeye hak kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Adem Büyük ve Emanuel Dening'in 3 sarı kartı bulunuyor.

AVCI'NIN RAKİBİ BULUT

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta olduğu gibi yine eski yardımcı antrenörüne karşı puan mücadelesi verecek. Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör olarak görev almaya başlayan Erol Bulut, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Avcı'dan rövanşı alma peşinde olacak.

