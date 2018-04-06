Başakşehir’de Avcı-Bulut resitali
Lider Galatasaray’ın peşindeki Başakşehir, Avcı’nın 3.5 yıl kader birliği yaptığı Erol Bulutlu Malatya’yı ağırlıyor
İKİ YILDIZ SINIRDA
Başakşehir'de, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın iki önemli yıldızı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki zirveyi yakından ilgilendirecek Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacak.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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