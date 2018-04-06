Başakşehir’de Avcı-Bulut resitali – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’de Avcı-Bulut resitali

    Başakşehir’de Avcı-Bulut resitali

    Lider ’ın peşindeki , Avcı’nın 3.5 yıl kader birliği yaptığı Erol Bulutlu Malatya’yı ağırlıyor

    'de 28. haftanın açılış maçında şampiyonluk adayı , Y.Malatyaspor'u saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. Kritik mücadele; Başakşehir teknik direktörü 'nın 3.5 yıl yardımcılığını yapan ve ilk devrenin başlarında Y.Malatya'nın başına geçen Erol Bulut'la Başakşehir'de ilk kez puan savaşı vermesine de sahne olacak. Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider G.Saray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta G.Birliği'ni mağlup ederek son veren sarı- kırmızılılar ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2-0'lık sonuçla kazanmıştı. Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Mossoro ve Napoleoni, maçta görev yapamayacak. Avcı'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada 'a forma vermesi bekleniyor.

    İKİ YILDIZ SINIRDA
    Başakşehir'de, maçı öncesinde ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın iki önemli yıldızı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki zirveyi yakından ilgilendirecek karşılaşmasında görev alamayacak.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir’de Avcı-Bulut resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN