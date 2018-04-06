Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında şampiyonluk adayı Başakşehir, Y.Malatyaspor'u saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in 11'i : Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Arda, Elia, Adebayor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib.

Kritik mücadele; Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 3.5 yıl yardımcılığını yapan ve ilk devrenin başlarında Y.Malatya'nın başına geçen Erol Bulut'la Başakşehir'de ilk kez puan savaşı vermesine de sahne olacak. Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider G.Saray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta G.Birliği'ni mağlup ederek son veren sarı- kırmızılılar ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abdullah Avcı'nın öğrencileri 2-0'lık sonuçla kazanmıştı.



İKİ YILDIZ SINIRDA

Başakşehir'de, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın iki önemli yıldızı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki zirveyi yakından ilgilendirecek Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacak.