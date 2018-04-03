Medipol Başakşehir’de Epureanu ‘100’ dedi – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Medipol ’de Epureanu ‘100’ dedi

    Medipol Başakşehir’de Epureanu ‘100’ dedi

    ŞAmpiyonluk adayı 'in Moldovalı stoperi , Akhisarspor maçı ile 'deki 100. maçını geride bıraktı.

    Şampiyonluk adayı 'in Moldovalı stoperi , Akhisarspor maçı ile 'deki 100. maçını geride bıraktı. Turuncu-lacivertlilerde Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcular sıralamasında 247 maçla Mahmut Tekdemir ilk sırada yer alırken, Visca 192 ile 2., 128'le 3. ve Mossoro da 116'yla 4. sırada yer aldı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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