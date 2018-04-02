Golden önce top çizgiyi geçti mi? Piero ölçtü...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 geri düştüğü maçta Akhisar Belediyespor karşısında sahadan 2-1 galip ayrılıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 75. dakikada Edin Visca'nın galibiyete getiren golünden önce Eljero Elia'nın topu dışarıdan çevirip çevirmediği tartışma yarattı.
PİERO ÇİZGİYİ GEÇTİ DEDİ
BeIN Sports pierosuna göre Başakşehir'in Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyet golünden önce Elia'nın çevirdiği topun tamamı çizgiyi geçtiği belirlendİ.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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