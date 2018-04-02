Golden önce top çizgiyi geçti mi? Piero ölçtü... – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Golden önce top çizgiyi geçti mi? Piero ölçtü...

    Golden önce top çizgiyi geçti mi? Piero ölçtü...

    Medipol , 'in 27. haftasında 1-0 geri düştüğü maçta karşısında sahadan 2-1 galip ayrılıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 75. dakikada 'nın galibiyete getiren golünden önce Eljero Elia'nın topu dışarıdan çevirip çevirmediği tartışma yarattı.

    'in 75. dakikada ile galibiyeti bulduğu gol maça damgasını vurdu.

    PİERO ÇİZGİYİ GEÇTİ DEDİ
    BeIN Sports pierosuna göre Başakşehir'in Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyet golünden önce Elia'nın çevirdiği topun tamamı çizgiyi geçtiği belirlendİ.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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