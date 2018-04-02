Epureanu, Başakşehir'de 'dalya' diyen 5. futbolcu – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Epureanu, Başakşehir'de 'dalya' diyen 5. futbolcu

    Epureanu, Başakşehir'de 'dalya' diyen 5. futbolcu

    'in 31 yaşındaki Moldovalı stoperi , Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması ile Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçını geride bıraktı.

    Epureanu, önceki adı olan 'de şu an kadroda yer alan futbolcular arasında Süper Lig'de turuncu-lacivertli formayla "dalya" diyen 5. isim olarak kayıtlara geçti.

    İstanbul ekibinde, Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcular sıralamasında 247 maçla Mahmut Tekdemir ilk sırada yer alırken, Edin Visca 192 karşılaşma ile 2., Volkan Babacan 128 maçla 3. ve Brezilyalı futbolcu Marcio Mossoro da 116 maçla 4. sırada yer aldı.

    100 MAÇTA 10 GOL
    Epureanu savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle de takımının kazandığı puanlara katkıda bulunuyor. Süper Lig'deki ilk sezonunda fileleri 4 kez havalandıran Moldovalı stoper, bu sezon ise attığı 5 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

    Deneyimli futbolcu, 2015-2016 sezonunu golsüz tamamlarken, 2016-2017 sezonunda ise bir kez gol sevinci yaşadı.

    Sezon Maç sayısı Gol
    2017-2018 24 5
    2016-2017 30 1
    2015-2016 14 -
    2014-2015 32 4
    TOPLAM 100 10

    BU SEZON 3 MAÇ KAÇIRDI
    Turuncu-lacivertli takıma 2014-2015 sezonu başında transfer olan Epureanu, 4 sezondaki istikrarlı görüntüsüyle Medipol Başakşehir'in başarısında büyük pay sahibi oldu.

    İlk sezonunda 32 maçta forma giyen Epureanu, bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle 2015-2016 sezonunda 14 maçta forma giyebilen Moldovalı stoper, bir sonraki sezon ise 30 maçta görev yaptı.

    Deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 27 maçın ise 24'ünde forma giydi. Epureanu, kart cezası nedeniyle 17. haftadaki Kasımpaşa ve 26. haftadaki Beşiktaş maçları ile hastalığı sebebiyle 21. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıkamadı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:54
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