Başakşehir'den zafere dönüş – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Başakşehir'den zafere dönüş

    Başakşehir'den zafere dönüş

    Serginho’nun golüyle yenik duruma düşen İstanbul ekibi, 2. yarıda kendine geldi. Elia ile eşitliği sağlayıp, Visca ile 3 puanı kaptı. Kritik zaferiyle şampiyonluk şansını artırdı

    BU sezon şampiyonluğun iddialı ekiplerinden olan Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisar deplasmanında zorlu anlar yaşadı. İlk yarıda oldukça kötü bir futbol sergileyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri 13. dakikada yenik duruma düştü. Bilal Kısa'nın kullandığı kornerde Serginho kafayla ağları havalandırdı. 24'te Emre Belözoğlu, Adebayor ile paslastıktan sonra düzgün vurdu, kaleci Lukac son anda çıkardı. 44'te Seleznyov karşı karşıya Volkan'a takıldı.

    LOPES KIRMIZI GÖRDÜ
    İkinci yarı olaylı geçti. 46'da Uğur'un getirdiği topu Elia boş ağlarla buluşturdu: 1-1. Dakikalar 75'i gösterirken Başakşehir, Alpaslan'ın asistinde Visca'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Akhisar cephesi topun dışarıdan çevrildiğini belirterek tepki gösterdi. 84'te Lopes atıldı. Başakşehir 3 puanı aldı.

    BABACAN PANTERLEŞTİ
    Başakşehir'in ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesi işten bile değildi. Seleznyov 44'te Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli eldiven kritik kurtarışla takımını maçta tuttu.

    EMRE İLE SOHBET ETTİ!
    İlk yarıda ilginç anlar yaşandı. Başakşehirli Emre Belözoğlu ile hakem bir pozisyonda yaklaşık 1 dakika sert biçimde konuştu. Akhisar cephesi Emre'ye kart çıkmamasına kızdı.

    LOPES'İ DİREKT ATTI
    İlk yarıda Emre ile arasındaki pozisyonun benzeri 2. devrede hakem ile Lopes arasında yaşandı. Uğurlu, Akhisar'ın sağ bekini direkt oyundan attı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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