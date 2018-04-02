Başakşehir'den zafere dönüş
Serginho’nun golüyle yenik duruma düşen İstanbul ekibi, 2. yarıda kendine geldi. Elia ile eşitliği sağlayıp, Visca ile 3 puanı kaptı. Kritik zaferiyle şampiyonluk şansını artırdı
LOPES KIRMIZI GÖRDÜ
İkinci yarı olaylı geçti. 46'da Uğur'un getirdiği topu Elia boş ağlarla buluşturdu: 1-1. Dakikalar 75'i gösterirken Başakşehir, Alpaslan'ın asistinde Visca'nın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Akhisar cephesi topun dışarıdan çevrildiğini belirterek tepki gösterdi. 84'te Lopes atıldı. Başakşehir 3 puanı aldı.
BABACAN PANTERLEŞTİ
Başakşehir'in ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesi işten bile değildi. Seleznyov 44'te Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli eldiven kritik kurtarışla takımını maçta tuttu.
EMRE İLE SOHBET ETTİ!
İlk yarıda ilginç anlar yaşandı. Başakşehirli Emre Belözoğlu ile hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir pozisyonda yaklaşık 1 dakika sert biçimde konuştu. Akhisar cephesi Emre'ye kart çıkmamasına kızdı.
LOPES'İ DİREKT ATTI
İlk yarıda Emre ile Yaşar Kemal Uğurlu arasındaki pozisyonun benzeri 2. devrede hakem ile Lopes arasında yaşandı. Uğurlu, Akhisar'ın sağ bekini direkt oyundan attı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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