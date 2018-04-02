Başakşehir'de Malatyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir'de Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Başakşehir'de Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Medipol Başakşehir, 'in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü sahasında Evkur ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Evkur maçında sakatlanan Stefano Napoleoni ile sakatlığı süren Marcio Mossoro'nun katılmadığı belirtildi. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi.

    Medipol Başakşehirli futbolcular, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir'de Malatyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN