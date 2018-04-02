Başakşehir'de Malatyaspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Cuma günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni ile sakatlığı süren Marcio Mossoro'nun katılmadığı belirtildi. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Medipol Başakşehirli futbolcular, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
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TARAFTAR Stata giden seyirci sayısı beş bin , oy kullanacak üye sayısı 25 bin.
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Beşiktaş'ın gündemindeki Pastore'den transfer açıklaması!
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wolverine82 sene sonu adrıano,negredo,love,çine satalım gelen paraya yusuf yazıcı ve aboubakar ı alalım
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Denizli o iki isme dikkat çekti
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GS BU KENDİSİ EFSANE GS YIN İKİ EFSANESİ İŞTE BÖYLE KARŞILAŞIR İŞTE BÖYLE EFSANELEŞİR. BİRİ İMPARATOR BİRİ PROFOSÖR. GS LILAR NE KADAR GURUR DUYSA AZDIR.
Başakşehir'de Malatyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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