Golden önce top çizgiyi geçti mi? Piero ölçtü...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 geri düştüğü maçta Akhisar Belediyespor karşısında sahadan 2-1 galip ayrılıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 75. dakikada Edin Visca'nın galibiyete getiren golünden önce Eljero Elia'nın topu dışarıdan çevirip çevirmediği tartışma yarattı.
PİERO ÇİZGİYİ GEÇTİ DEDİ
BeIN Sports pierosuna göre Başakşehir'in Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyet golünden önce Elia'nın çevirdiği topun tamamı çizgiyi geçtiği belirlendİ.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:36
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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