Akhisar - Başakşehir maçının önüne geçen an

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

Emre Belözoğlu bir pozisyon sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun üzerine bağırarak yürüdü.

Tecrübeli futbolcunun bu davranışına hakem Yaşar Kemal Uğurlu da aynı şekilde bağırarak karşılık verdi, ikili kısa süre ateşli bir şekilde tartıştı.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun Emre Belözoğlu'nun bu davranışın ardından sarı kart göstermemesine ise sosyal medyada tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:







