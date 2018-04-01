Akhisar - Başakşehir maçının önüne geçen an
Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu arasında yaşanan tartışmanın ardından sarı kart çıkmamasına sosyal medyada tepki yağdı.
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.
Emre Belözoğlu bir pozisyon sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun üzerine bağırarak yürüdü.
Tecrübeli futbolcunun bu davranışına hakem Yaşar Kemal Uğurlu da aynı şekilde bağırarak karşılık verdi, ikili kısa süre ateşli bir şekilde tartıştı.
Yaşar Kemal Uğurlu'nun Emre Belözoğlu'nun bu davranışın ardından sarı kart göstermemesine ise sosyal medyada tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:17
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Akhisar - Başakşehir maçının önüne geçen an haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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