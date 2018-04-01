Akhisar - Başakşehir maçının önüne geçen an – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Akhisar - Başakşehir maçının önüne geçen an

    Akhisar - Başakşehir maçının önüne geçen an

    'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile karşılaşmanın hakemi arasında yaşanan tartışmanın ardından çıkmamasına sosyal medyada tepki yağdı.

    Teleset Mobilya Akhisarspor ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir an yaşandı.

    Emre Belözoğlu bir pozisyon sonrası maçın hakemi 'nun üzerine bağırarak yürüdü.

    Tecrübeli futbolcunun bu davranışına hakem Yaşar Kemal Uğurlu da aynı şekilde bağırarak karşılık verdi, ikili kısa süre ateşli bir şekilde tartıştı.

    Yaşar Kemal Uğurlu'nun Emre Belözoğlu'nun bu davranışın ardından göstermemesine ise sosyal medyada tepki yağdı.

    İşte o tepkilerden bazıları:



    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:17
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