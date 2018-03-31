Başakşehir, Akhisar deplasmanında – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir, Akhisar deplasmanında

    Başakşehir, Akhisar deplasmanında

    , Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Son maçında 'ı mağlup eden ve ligde yeniden ikinci sıraya yükselen 53 puanlı , haftaya lider 'ın 1 puan gerisinde girdi. Son iki maçını kazanamayan ise haftaya 34 puanla dokuzuncu sırada başladı.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

    3 EKSİK
    Medipol Başakşehir'de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımın bekleri Gael Clichy ile Junior Caicara kart cezaları, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro da sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak.

    Teknik direktör 'nın, Clichy ve Caicara'nın yokluğunda savunmada Uğur Uçar ve Alparslan Erdem'e forma vermesi bekleniyor. Mossoro'nun yerine ise veya Stefano Napoleoni ilk 11'de sahaya çıkabilir.

    ADEBAYOR İLE MAHMUT CEZA SINIRINDA
    Medipol Başakşehir'de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 28. haftadaki Evkur karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir, Akhisar deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN