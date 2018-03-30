Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi.
Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha sonra uçakla İzmir'e gidecek ve ardından otobüsle Akhisar'a geçecek.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:21
-
8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
-
8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
-
Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.