Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Medipol , 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro dışında tüm oyuncuların katıldığı belirtildi.

    Medipol Başakşehir, maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha sonra uçakla 'e gidecek ve ardından otobüsle Akhisar'a geçecek.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:21
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