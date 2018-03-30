Başakşehir Spor Kulübü’ne ziyaret – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Başakşehir Spor Kulübü’ne ziyaret

    Başakşehir Spor Kulübü’ne ziyaret

    Öğrencileri, Başakşehir Spor Kulübü’nün 'daki tesislerini ziyaret etti.

    Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim gören öğrencileri, 'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir Spor Kulübü'nün tesislerini ziyaret etti. 'de bulunan tesislerde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, tesisin her noktasını gezdi. Başakşehirli yöneticiler ile de görüşen öğrenciler ilk olarak kulübün maç sonu açıklama yaptığı basın odasını ziyaret etti. Buranın ardından maç odası ve stadyum içerisindeki tüm odaları gezme imkanı buldular.

    Antrenman sahasını da ziyaret eden öğrenciler, burada futbolcu ve sohbet etti. Teknik direktörü ve yardımcısı Orhan Ak ile de görüşen Akademi Lise öğrencilerinin eğitmenleri, Abdullah Avcı'ya pişmaniye hediye etti.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:02
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