Başakşehir Spor Kulübü’ne ziyaret
Akademi Lise Öğrencileri, Başakşehir Spor Kulübü’nün İstanbul'daki tesislerini ziyaret etti.
Antrenman sahasını da ziyaret eden öğrenciler, burada futbolcu Arda Turan ve Gökhan İnler sohbet etti. Teknik direktörü Abdullah Avcı ve yardımcısı Orhan Ak ile de görüşen Akademi Lise öğrencilerinin eğitmenleri, teknik direktör Abdullah Avcı'ya pişmaniye hediye etti.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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Aydınus yönetecek
Toplam 4
Yorum
Fırat Aydınus avantaj kuralını uygulayan ve oyunun akmasını sağlayan hakemlerden. Kolay penaltı çalmaz. Gereğinden fazla hırs, hata yapmazsak kazanırz bnc
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Kilit isim Sosa
Toplam 6
Yorum
kıyakçı ağlama kıyakçı kesin galatasaraylısın ağlama bu hafta trabzon içinizden geçsinde görün...
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Talisca için özel terapi
Toplam 4
Yorum
terim ne diyecek ? biz gomez avrupada oynamiyor dedik bjk kral biz gene dedik talisca kim diye simdi millet gördü ligimiz maalesef düsük ondan bunlar star olu
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