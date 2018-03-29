Başakşehir'den de teşekkür geldi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında Gümüşdağ, kanunun, Türk sporunun ve amatör spor branşlarının desteklenmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Gümüşdağ, kanuna göre profesyonel sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının, kulüplere ve şirketlere, amatör sporcuların ücretlerinde kullanılmak üzere iadesinin sağlandığını kaydetti.

Kanunun Türk sporu adına reform niteliğinde olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük adım için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal'a ve destek veren tüm milletvekillerine teşekkür ederiz. Sadece futbol şubesi olan bir spor şirketi olmamıza rağmen bu kanunun Türk sporu ve sporcuları için büyük bir kaynak yaratacağına, mevcut futbol altyapı kalitesini arttıracağına ve önümüzdeki yılların planlarını yaparken bizler gibi tek branşa odaklanmış kulüplere de yol göstereceğine, cesaret vereceğine inanıyoruz."