Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Medipol Başakşehir, 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarından dönen , İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve 'un da katıldığı belirtildi. Volkan, İrfan ve Mahmut'un yenilenme çalışması yaptığı, Adebayor'un ise takımla çalıştığı bildirildi.

    Edin Visca, Riad Bajic, Manuel Da Costa ve 'nun henüz milli takım kamplarından dönmediği, tedavisi süren Marcio Mossoro'nun da idmanda yer almadığı aktarıldı.

    Medipol Başakşehir, maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:59
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