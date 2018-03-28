Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarından dönen Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emmanuel Adebayor'un da katıldığı belirtildi. Volkan, İrfan ve Mahmut'un yenilenme çalışması yaptığı, Adebayor'un ise takımla çalıştığı bildirildi.

Edin Visca, Riad Bajic, Manuel Da Costa ve Alexandru Epureanu'nun henüz milli takım kamplarından dönmediği, tedavisi süren Marcio Mossoro'nun da idmanda yer almadığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.