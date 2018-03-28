Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarından dönen Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emmanuel Adebayor'un da katıldığı belirtildi. Volkan, İrfan ve Mahmut'un yenilenme çalışması yaptığı, Adebayor'un ise takımla çalıştığı bildirildi.
Edin Visca, Riad Bajic, Manuel Da Costa ve Alexandru Epureanu'nun henüz milli takım kamplarından dönmediği, tedavisi süren Marcio Mossoro'nun da idmanda yer almadığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:59
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Bence en belirleyici maç Gs-Başakşehir maçı. O maçın galibi zaten şampiyon olur muhtemelen. Ama berabere kalmaları Bizi lider yapabilir.
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ HİÇ BİR ŞEY VERİLMİŞ DEĞİL ! BU LİGDE DENİZLERİ AŞIP DERELERDE BOĞULANLAR OLDU ! KİMİN NEREDE PUAN KAYBEDECEĞİ BELLİ OLMAZ !
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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