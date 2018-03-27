"Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer var"
Medipol Başakşehir'in İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, Türkiye'de sıra dışı bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" dedi.
Takımı Başakşehir hakkında 'hırs, maddi imkanlar ve önemli oyuncular' ifadesini kullanan 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye hakkındaki soruya ise, "Sıra dışı bir atmosfer var. Statlar her zaman dolu, maddi imkanlar ve gelişme isteği var. Buraya gezmeye gelinmiyor. İyi olmazsan gönderilirsin" şeklinde yanıt verdi.
Yaşından dolayı bundan sonra İtalya Serie A'da oynama ihtimalinin zor olduğunu belirten Napoleoni hayalini ise, "Roma doğumluyum ve Roma taraftarıyım. Hayal etmek bedava..." şeklinde ifade etti.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:46
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Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 2
Yorum
mehmetcik guiliano,valbuena,aatıf,ekici,elmas,oğuz,samed,şener,hasan harıcindekiler yaramaz gönder.balotelli,,robben,fellani kesinlikle alınmalı
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Lig sonunda şampiyonluk gelmezse ne sen ne yönetim kalır bu bir kehanet değil , gerçek.
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Van Persi yi aratmıyor bunuda üste para verip göndeririz.
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