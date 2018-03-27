Emre Belözoğlu'ndan Cengiz'e övgü – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Emre Belözoğlu'ndan Cengiz'e övgü

    Emre Belözoğlu'ndan Cengiz'e övgü

    İtalyan basınına konuşan 'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Roma'da forma giyen genç yıldız hakkında, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir futbolcu. Yakın zamanda daha da büyük kulüplere transfer olacağını umuyorum" dedi.

    İtalyan gazetesi , bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi. Bir dönem İtalyan kulüp Inter'de de forma giyen Belözoğlu, Roma'da yıldızı parlayan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

    Cengiz Ünder'in yakın zamanda Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplere transfer olabileceğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Gün geçtikçe de kendisini geliştiriyor. Roma'da daha da iyi olması için takım arkadaşlarının da ona katkı sağlaması lazım. Kendisini daha da geliştirdiği taktirde yakın zamanda Real Madrid, Barcelona, Manchester City ya da Bayern Münih gibi dünya kulüplerine transfer olabilir. Ancak bunun için daha çok çalışması lazım" şeklinde konuştu.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:14
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