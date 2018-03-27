Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan Volkan Babacan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Riad Bajic, Manuel Da Costa ve Alexandru Epureanu ile tedavisi süren Marcio Mossoro'nun yer almadığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:26
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Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 2
Yorum
mehmetcik guiliano,valbuena,aatıf,ekici,elmas,oğuz,samed,şener,hasan harıcindekiler yaramaz gönder.balotelli,,robben,fellani kesinlikle alınmalı
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Lig sonunda şampiyonluk gelmezse ne sen ne yönetim kalır bu bir kehanet değil , gerçek.
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Van Persi yi aratmıyor bunuda üste para verip göndeririz.
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