Avcı, Akhisar'a karşı kaybetmiyor

2016-2017 sezonu devre arasına lider girdikten sonra şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, 2017-2018 sezonunda da benzer bir tablo ile karşılaşmak istemiyor. Bu sezonun ilk yarısını liderlik koltuğunda tamamlayan ancak şu an ligde Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı iyi bir performans gösterirken, diğer kulüplere karşı beklenmedik puan kayıpları yaşıyor. Bu sezon Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği gibi küme düşmeme mücadelesi veren takımlara mağlup olurken, Atiker Konyaspor ve 2'nci Gençlerbirliği karşılaşmalarından ise 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı.



İLK YARIDAKİ MAÇI DA BAŞAKŞEHİR KAZANDI

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken kalan 8 haftada puan kaybını aklından dahi geçirmeyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri Akhisarspor karşısında da 3 puan hedefliyor. Ligde bu sezon 26 karşılaşmaya çıkan Başakşehir, 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederken, 46 gol attı ve 26 golü kalesinde gördü. Akhisarspor ise bu süreci 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamladı. Kalesinde 40 gol gören Ege temsilcisi 36 kez de gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında oynanan 9 lig karşılaşmasında Başakşehir'in 6 galibiyetle büyük bir üstünlüğü bulunurken, 1 mücadeleyi Akhisar kazandı ve 1 maç berabere sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı. Başakşehir'in golleri Emre Belözoğlu ve Mossoro'dan gelirken, Akhisarspor'un tek golünü Henrique kaydetti.



İKİ TAKIMIN GOLCÜLERİ DE FORMDA

Medipol Başaşehir'de bu sezon gol yükünü 12 golle Adebayor çekerken, Epureanu 5 golle takımına katkı verdi. Ayrıca Başakşehir'de Edin Visca 13 asistle ligin en çok gol pası veren oyuncusu konumumda. Ayrıca Emre Belözoğlu da 8 asistle takımına önemli bir katkı veriyor. Teleset Mobilya Akhisarspor'da ise Soner Aydoğdu ve Henrique'nin 6 golü bulunurken, devre arasında takıma katılan Seleznyov'un ise 5 golü bulunuyor.

Öte yandan Medipol Başakşehir'de Caiçara ve Clichy kart cezası nedeniyle, Mossoro da sakatlığı dolayısıyla Akhisarspor maçında görev alamayacak. Akhisarspor'da ise eksik bir oyuncu bulunmuyor.



AVCI, BURUK'A KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk ve Abdullah Avcı'nın ekipleri arasında oynanan karşılaşmalara bakıldığında da Medipol Başakşehir'in karşısında farklı takımlarla yer alan Okan Buruk, sadece 1 mücadeleden galip ayrılırken, 4 mağlubiyet yaşadı ve 2 beraberlik elde etti.