Bu yarıştan kopmayacağız

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün basın mensuplarının karşısına çıktı. Birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Avcı'nın öne çıkan sözleri şöyle: Arda'yı riske atmamak için Beşiktaş maçı kadrosuna almadık. Şu an antrenmanlara katılıyor. Önümüzdeki Akhisar maçında bizimle olmaya devam edecek. Ligde çok zorlu bir şampiyonluk yarışı içindeyiz. 8 haftalık bu süreçte her maça oyuncularımız da biz de en iyi şekilde çalışıp, anları doğru değerlendirip, yapılacak hataları aza indirmekle sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz. Fikstrün avantaj veya dezavantaj sağladığına inanmıyorum. Oyunun her anında, doğru odaklanacaksın, doğru oynayacaksın. Cebine koyacaksın, başka türlü olmuyor.

GALATASARAY MAÇI HİÇ AKLIMA GELMİYOR!

ABDULLAH Avcı, bir basın mensubunun 29. haftadaki Galatasaray maçını sorması üzerine şunları söyledi: "Galatasaray maçı hiç aklıma gelmiyor. Hatta bu hafta maçlardan uzak, zihinsel rahatlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Akhisar sonra burada Malatyaspor ile oynayacağız. Galatasaray maçına daha çok var."



CENGİZ BİZİ MUTLU EDİYOR

ESKİ öğrencisi Ceniz Ünder'in Roma formasıyla gösterdiği performans hakkında da yorum yapan Abdullah Avcı, "Cengiz hızla gelişim gösteriyor. Kendine, kariyerine yatırım yapacak. İnişler-çıkışlar elbet olacak ama çok sağlıklı gidiyor ve bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.