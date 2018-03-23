Başakşehir’e sürpriz ziyaret – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’e sürpriz ziyaret

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a>’e sürpriz ziyaret

    , 'nde eğitim gören öğrencileri 'in antrenmanına götürdü.

    , 'nde eğitim gören öğrencileri 'in antrenmanına götürdü. Futbolcularla bir araya gelen ve büyük mutluluk yaşayan gençlere, milli futbolcular Emre Belözoğlu ve yakın bir ilgi gösterdi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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