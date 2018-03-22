Yedek kulübesinden en çok katkı alan Başakşehir – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Yedek kulübesinden en çok katkı alan Başakşehir

    Yedek kulübesinden en çok katkı alan Başakşehir

    Spor Toto 'de geride kalan 26 haftada oyuna sonradan giren isimler içinde Medipol Başakşehirli futbolcular 10 gole imza attı.

    Ligde ilk 26 haftalık süreçte atılan 684 golün 82'si yedek futbolculardan geldi. Tüm takımlar yedek kulübesinden katkı alırken 'de sonradan oyuna giren isimler 10 gol kaydetti.

    Medipol Başakşehir'i 7 golle , altışar golle , Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor, beşer golle Atiker Konyaspor, , Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, dörder golle Gençlerbirliği, Kayserispor, Osmanlıspor, üçer golle Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, iki golle Antalyaspor ve 1 golle Bursaspor yedek kulübeleri izledi.

    SOLDADO'DAN BİR MAÇTA 3 GOL
    'de geride kalan 26 haftada Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının 61. dakikasında oyuna dahil olan Roberto 3 gol atarken, Beşiktaş-Kardemir Karabükspor müsabakasında 56. dakikada sahaya giren 2, Göztepe-Osmanlıspor müsabakasına 53. dakikada oyuna dahil olan de 2 gol kaydetti.

    EN GOLCÜ MEVLÜT ERDİNÇ
    Oyuna sonradan dahil olanlar içinde Medipol Başakşehirli , 4 golle en golcü isim olurken, Fenerbahçe'den Soldado, Medipol Başakşehirli Kerim Frei ve Trabzonsporlu Hugo Rodallega yedek kulübesinde başladıkları maçlarda üçer gol atmayı başardı.

    Aytemiz Alanyaspor'dan Mbilla Etame, Beşiktaş'ta Alvaro Negredo ile Vagner Love, Demir Grup Sivasspor'da Zoro Cyriac Gohi Bi, Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena, Galatasaray'dan Sinan Gümüş, Kardemir Karabükspor'da oynadığı dönemde Mustapha Yatabare, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran ile Sokol Cikalleshi'nin yanı sıra Kardemir Karabükspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor formaları giyen Yevgen Seleznov ise sonradan dahil oldukları müsabakalarda ikişer gole imza attı.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:20
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