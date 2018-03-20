The Guardian’dan Başakşehir yazısı – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    ’dan yazısı

    The Guardian’dan Başakşehir yazısı
    İngiliz gazetesi, ile ilgili bir makaleye yer verdi. Adebayor ve Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in fotoğrafına yer veren The Guardian, "Az taraftar, kısa tarih ama Türkiye'nin 3 büyüğüne meydan okuyorlar" diye turuncu-lacivertlilerin başarısından övgüyle bahsetti. Öte yandan Beşiktaş maçında sakatlanan Mossoro'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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