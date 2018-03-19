Mossoro'dan Başakşehir'e kötü haber
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de, sakatlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.
Tedavisine başlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:56
-
Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
N0_Name Fb'nin yaptığı sert faullerin yarısı kadar Gs faul yapmadı. Hakemden şikayetçi olan da Fb ilginç.
-
Volkan imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
fırat volkan demirel saygı duyuyorum bu kulübte birçok başarıda ismi vardır performansıda iyi ama burası huzur evi degıl yeter artık
-
Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
Kontra Neticede fb de gs de bugünlere hakemlerle geldi. Ama gs en azından güçlü kadrolar da kurarken fb tamamen hakemlerle geldi...
Mossoro'dan Başakşehir'e kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.