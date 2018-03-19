Mossoro'dan Başakşehir'e kötü haber – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Mossoro'dan 'e kötü haber

    Mossoro'dan Başakşehir'e kötü haber

    'in 26. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden 'de, sakatlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

    Medipol 'in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro'nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.
    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mossoro'nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." denildi.

    Tedavisine başlanan Mossoro'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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