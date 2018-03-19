Başakşehir’den Beşiktaş’a geçit yok
Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde rakibiyle oynadığı 20. maçta 5. galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Şampiyonluk iddiasını sürdürme yolunda çok önemli bir üç puan alan turuncu-lacivertliler, rakibine karşı galibiyet üstünlüğünü de ele geçirmiş oldu. Başakşehir, siyah-beyazlı takımla 20'si lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere şu ana kadar 22 müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını turuncu-lacivertli takım, 4'ünü de Beşiktaş kazandı. 12 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.
KARTAL BAŞAKŞEHİR'DE UÇAMIYOR
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile evinde 11 resmi müsabaka oynadı. 10'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olan bu karşılaşmaların 5'ini Abdullah Avcı'nın takımı kazandı. 5 maçın da berabere bittiği söz konusu müsabakalarda Kartal ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, Başakşehir'e karşı deplasmandaki son galibiyetini 9 Kasım 2014'te 2-1'lik skorla elde etmişti.
LİGDE ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Turuncu-lacivertliler, dün akşam oynanan mücadeleyle birlikte Beşiktaş ile Süper Lig'deki 20. maçına çıktı. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 4 galibiyet alırken, Medipol Başakşehir de 5 defa gülen taraf oldu. 11 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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