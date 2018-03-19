Avcı kabusu! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Avcı kabusu!

    Avcı kabusu!

    Başakşehir’in hocası, son üç sezonda , F.Bahçe ve G.Saray’a karşı 20 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 5 yenilgi gördü.

    , 'ı yenip şampiyonluk yarışına ağırlığını iyice koyarken, teknik direktörü da üç büyüklere karşı müthiş bir başarı yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinin son üç sezonunda Beşiktaş, ve 'a karşı 20 maçta 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 kez berabere kalıp, sadece 5 mücadelede yenilgi gördü. Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü 'e de büyük üstünlük sağladı. Medipol Başakşehir'in hocası, Şenol Güneş'li Beşiktaş'a karşı 6 karşılaşmada 1 yenilgi aldı. 2 maçı turuncu-lacivertliler kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:45
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