Avcı kabusu!

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenip şampiyonluk yarışına ağırlığını iyice koyarken, teknik direktörü Abdullah Avcı da üç büyüklere karşı müthiş bir başarı yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinin son üç sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 20 maçta 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 kez berabere kalıp, sadece 5 mücadelede yenilgi gördü. Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de büyük üstünlük sağladı. Medipol Başakşehir'in hocası, Şenol Güneş'li Beşiktaş'a karşı 6 karşılaşmada 1 yenilgi aldı. 2 maçı turuncu-lacivertliler kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.