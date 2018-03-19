Avcı kabusu!
Başakşehir’in hocası, son üç sezonda Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray’a karşı 20 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 5 yenilgi gördü.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenip şampiyonluk yarışına ağırlığını iyice koyarken, teknik direktörü Abdullah Avcı da üç büyüklere karşı müthiş bir başarı yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinin son üç sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 20 maçta 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 kez berabere kalıp, sadece 5 mücadelede yenilgi gördü. Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de büyük üstünlük sağladı. Medipol Başakşehir'in hocası, Şenol Güneş'li Beşiktaş'a karşı 6 karşılaşmada 1 yenilgi aldı. 2 maçı turuncu-lacivertliler kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:45
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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