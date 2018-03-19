Bu sezon ortaya koyduğu performansla Başakşehir'in zirve yarışındaki en önemli oyuncusu haline gelen Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, adeta yıllara meydan okuyor.

Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Adebayor, bu sezon ise kaydettiği 12 golle Süper Lig'in en skorer oyuncuları arasında yer alıyor.

Özellikle büyük maçlarda ortaya koyduğu performansıyla takımını sırtlayan Togolu yıldız, Dün oynanan karşılaşmada maçın yıldızı seçilirken, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'a 3, Fenerbahçe'ye ise 1 gol atmıştı.