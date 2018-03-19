Adebayor yeniden doğdu!
Bu sezon ortaya koyduğu performansla Başakşehir'in zirve yarışındaki en önemli oyuncusu haline gelen Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, adeta yıllara meydan okuyor.
Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Adebayor, bu sezon ise kaydettiği 12 golle Süper Lig'in en skorer oyuncuları arasında yer alıyor.
Özellikle büyük maçlarda ortaya koyduğu performansıyla takımını sırtlayan Togolu yıldız, Dün oynanan karşılaşmada maçın yıldızı seçilirken, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda Galatasaray'a 3, Fenerbahçe'ye ise 1 gol atmıştı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:15
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 1
Yorum
borego Sen önce şu kurduğun rezil takımın hesabını ver başkan. bu işi artık yapamıyorsun ve yapacağına dair inancımızda yok. Ali koç bir şanstır...
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Talisca, Brezilya Milli Takımı kampında
Toplam 1
Yorum
Ayhan Gunes tolgaya yarim saat bakti .vida nerde larin nerde lens kotu kahrolsun transfer yapmasi bilmiyorlar gunu birlikte oyuncu dedem le yasit
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 2
Yorum
Fatih Sayın Başkan biz artık yeni heyecan istiyoruz yeni bir kimlik istiyoruz artık.
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