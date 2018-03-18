Uğur Uçar 14 maç sonra
Medipol Başakşehir'de Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle oyuna dahil olan Uğur Uçar, tam 14 maç sonra süre aldı.
Medipol Başakşehir'de Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle oyuna dahil olan Uğur Uçar, tam 14 maç sonra süre aldı.
Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının 62. dakikasında Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sezon yalnızca 153 dakika forma giyen Uğur Uçar'ı oyuna dahil etti. Caiçara'nın transferinin ardından kadroya giremeyen ve yıl yalnızca 2 lig maçında forma giyen Uğur Uçar, 12. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinin ardından ilk kez bir lig maçında süre aldı. Daha önce ligin 2. haftasında Başakşehir'in 3-1 mağlup olduğu Karabükspor maçında 63 dakika forma giyen Uçar, 12. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında ise Caiçara'nın cezası nedeniyle 90 dakika sahada kalmıştı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:44
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Uğur Uçar 14 maç sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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