Uğur Uçar 14 maç sonra

Medipol Başakşehir'de Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle oyuna dahil olan Uğur Uçar, tam 14 maç sonra süre aldı.

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının 62. dakikasında Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sezon yalnızca 153 dakika forma giyen Uğur Uçar'ı oyuna dahil etti. Caiçara'nın transferinin ardından kadroya giremeyen ve yıl yalnızca 2 lig maçında forma giyen Uğur Uçar, 12. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinin ardından ilk kez bir lig maçında süre aldı. Daha önce ligin 2. haftasında Başakşehir'in 3-1 mağlup olduğu Karabükspor maçında 63 dakika forma giyen Uçar, 12. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında ise Caiçara'nın cezası nedeniyle 90 dakika sahada kalmıştı.