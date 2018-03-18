Uğur Uçar 14 maç sonra – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    14 maç sonra

    Uğur Uçar 14 maç sonra

    'de Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle oyuna dahil olan , tam 14 maç sonra süre aldı.

    'de Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle oyuna dahil olan , tam 14 maç sonra süre aldı.

    Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasının 62. dakikasında Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sezon yalnızca 153 dakika forma giyen Uğur Uçar'ı oyuna dahil etti. Caiçara'nın transferinin ardından kadroya giremeyen ve yıl yalnızca 2 lig maçında forma giyen Uğur Uçar, 12. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinin ardından ilk kez bir lig maçında süre aldı. Daha önce ligin 2. haftasında Başakşehir'in 3-1 mağlup olduğu Karabükspor maçında 63 dakika forma giyen Uçar, 12. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında ise Caiçara'nın cezası nedeniyle 90 dakika sahada kalmıştı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:44
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