İrfan Can Kahveci: "Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu"
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa konuştu.
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa konuştu.
Mücadeleye iyi başladıklarını vurgulayan İrfan Can, "Kendi oyunumuzu gösterdik ve golü de bulduk. İster istemez biraz geri çekildik. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Mahmut (Tekdemir) ağabey ile elimizden geleni yaptık, çok koştuk. Mossoro'nun sakatlığı bizi bozdu diyebilirim ama yerine giren de elinden geleni yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra rakip yandan ortalarla geldi ama net bir pozisyon bulamadı. Bazen böyle maçlarda böyle galip gelirsiniz" dedi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:56
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
İrfan Can Kahveci: "Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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