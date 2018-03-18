İrfan Can Kahveci: "Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu" – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    : "Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu"

    İrfan Can Kahveci: "Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu"

    26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu , yayıncı kuruluşa konuştu.

    26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu , yayıncı kuruluşa konuştu.

    Mücadeleye iyi başladıklarını vurgulayan İrfan Can, "Kendi oyunumuzu gösterdik ve golü de bulduk. İster istemez biraz geri çekildik. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Mahmut (Tekdemir) ağabey ile elimizden geleni yaptık, çok koştuk. Mossoro'nun sakatlığı bizi bozdu diyebilirim ama yerine giren de elinden geleni yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra rakip yandan ortalarla geldi ama net bir pozisyon bulamadı. Bazen böyle maçlarda böyle galip gelirsiniz" dedi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:56
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