Gael Clichy: "Maç maç bakmamız gerekiyor"
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehirli futbolcu Gael Clichy yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehirli futbolcu Gael Clichy yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İyi bir maç olduğunu söyleyen yıldız isim, "Taraftar oldukça fazlaydı. Bazen normalden fazla mücadele etmelisiniz, biz de bunu yaptık. Maça futbol dışında birçok faktör etki etti ama buna rağmen iyi defans yaptık. 10 kişiyken bile iyi defans yaptık ve gol yemedik. Maçı galibiyetle bitirdik" dedi.
Şampiyonluk yarışında puanların birbirine çok yakın olduğunu belirten Clichy, "Baktığınızda son haftalarda puan kayıpları yaşamıştık, bu galibiyet önemliydi. Futbolun içinde yer alan herkes -hakemler, futbolcular- işini en doğru şekilde yapmalı. Maça bu kadar etki etmemeliler, kararlarını gözden geçirmeliler. Uzun vadeli konuşmaya gerek yok, bizim takım olarak maç maç bakmamız gerek" diyerek sözlerini noktaladı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:40
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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