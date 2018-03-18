Emre ve Arda locada – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Emre ve Arda locada

    Emre ve Arda locada

    ’in yıldız isimleri ve , Beşiktaş ile oynanan mücadeleyi locadan takip etti.

    'in 26. haftasında , Beşiktaş'ı konuk ederken ev sahibi ekibin 2 önemli ismi ve , karşılaşmayı locadan takip etti. Alanyaspor deplasmanında son dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:22
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