Eljero Elia: "İlk yarı mükemmel oynadık"
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İlk yarı mükemmel bir futbol oynadıklarını söyleyen Elia, "İlk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı iyi oynayamadık. Uzun topa döndük, bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.
Hakem ile ilgili görüş bildiren Hollandalı yıldız, "Hakemle ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum, gören gördü. Her şey ortadaydı. Bizim yapmamız gereken, her maç daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşmak" diyerek sözlerini noktaladı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:56
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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