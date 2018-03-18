Eljero Elia: "İlk yarı mükemmel oynadık" – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    : "İlk yarı mükemmel oynadık"

    <a href="/index/eljero-elia?id=bc802868-3e8d-449a-bca6-643c00b859f8" class="" rel="tag">Eljero Elia</a>: "İlk yarı mükemmel oynadık"

    26'ncı hafta maçında kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    26'ncı hafta maçında kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    İlk yarı mükemmel bir futbol oynadıklarını söyleyen Elia, "İlk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı iyi oynayamadık. Uzun topa döndük, bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.
    Hakem ile ilgili görüş bildiren Hollandalı yıldız, "Hakemle ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum, gören gördü. Her şey ortadaydı. Bizim yapmamız gereken, her maç daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşmak" diyerek sözlerini noktaladı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:56
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