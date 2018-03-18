Devrede koridor karıştı! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Devrede koridor karıştı!

    Devrede koridor karıştı!

    ile arasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı.

    ile arasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı.

    Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorları bir anda karıştı. Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki takım antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve güvenlik güçleri, olayların büyümesine engel oldu.

    Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında benzer bir durum ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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