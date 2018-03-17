İşte Kartal'ı vuracak isim
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Beşiktaş maçındaki gizli silahı Visca olacak. Ligde 12 asist ile bu alanda zirvede olan Boşnak yıldız, siyah-beyazlılara karşı da hem atıp hem de attırmanın uğraşını verecek.
Kilit adam Visca
Abdullah Avcı, Beşiktaş karşılaşmasında Visca'yı olabildiğince etkin kullanmanın hesaplarını yapıyor. Orta sahadan aldığı toplarla kanatlarda hareketliliği sağlayacak olan 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman içeri kat ederek de golü koklayacak. Ancak Edin Visca'nın asıl görevi takımın golcüsü Adebayor'u beslemek. Süper Lig'de geride kalan 25 maçın 24'ün de süre alan ve 12 asist yapan tecrübeli oyuncunun bu özelliği Kartal'a karşı da en büyük koz olacak. Oyun içinde sık sık yer değişikliği yapacak olan Boşnak yıldız, gerek sağlı sollu ortalarla gerekse defans arasına vereceği paslarla hem rakibin direncini kıracak hem de Emmanuel Adebayor'a gollük servisler sunacak.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:51
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 1
Yorum
bora ee Tudor da 8 de 7galibiyet birde beraberlik yapmıstı puan kayıplarıda zorlu haftalarda basladı görecegiz bence FB yenecek skor 4-1
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Tarihe geçelim
Toplam 1
Yorum
taraftar Lorant geçirdi tarihe ,Fatih'i..
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 3
Yorum
FENERLİ Olsun Dünyanın en güzel takımı canın sağolsun, biz hep yanınızdayız...
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