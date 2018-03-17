İşte Kartal'ı vuracak isim – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    İşte 'ı vuracak isim

    İşte Kartal'ı vuracak isim

    Teknik Direktörü ’nın maçındaki gizli silahı Visca olacak. Ligde 12 asist ile bu alanda zirvede olan Boşnak yıldız, siyah-beyazlılara karşı da hem atıp hem de attırmanın uğraşını verecek.

    Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan 'de tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için bu maçı kayıpsız geçmek zorunda olan ekibi, kadro konusunda ise sıkıntı yaşıyor. Takımın kilit isimlerinden Emre Belözoğlu ve Epureanu'nun yokluğunda yapacağı oyuncu seçimlerinde kararsızlıklar yaşayan Avcı, bir yandan da siyah-beyazlılara karşı taktiksel stratejiler geliştiriyor.

    Kilit adam Visca
    , Beşiktaş karşılaşmasında Visca'yı olabildiğince etkin kullanmanın hesaplarını yapıyor. Orta sahadan aldığı toplarla kanatlarda hareketliliği sağlayacak olan 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman içeri kat ederek de golü koklayacak. Ancak 'nın asıl görevi takımın golcüsü Adebayor'u beslemek. Süper Lig'de geride kalan 25 maçın 24'ün de süre alan ve 12 asist yapan tecrübeli oyuncunun bu özelliği 'a karşı da en büyük koz olacak. Oyun içinde sık sık yer değişikliği yapacak olan Boşnak yıldız, gerek sağlı sollu ortalarla gerekse defans arasına vereceği paslarla hem rakibin direncini kıracak hem de 'a gollük servisler sunacak.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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