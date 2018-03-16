Adebayor, Beşiktaş’ın golcülerini geride bıraktı
Medipol Başakşehir’in golcü oyuncusu Emmanuel Adebayor, bu sezon ligde görev aldığı 22 karşılaşmada 12 gol attı. Beşiktaş’ın forvetleri Negredo, Love ve Mustafa Pektemek ise siyah-beyazlı forma altında toplamda 7 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta forvetler suskun, orta sahalar atıyor
Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun'u Everton'a veren Beşiktaş, milli futbolcunun yokluğunu doldurmakta hala zorluk çekiyor. Kara Kartal'ın Cenk'in gidişinde sonra Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 6 lig mücadelesinde 2 gol attı. Beşiktaş'a transferiyle taraftarda heyecan uyandıran ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Negredo da Süper Lig'de sahada olduğu 25 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Mustafa Pektemek'in ise golü bulunmuyor.
Şenol Güneş'in takımında forvetlerin yapmakta zorlandığı işi yani gol atmayı bu sezon orta sahalar üstleniyor. Beşiktaş'ın yetenekli futbolcusu Anderson Talisca, Spor Toto Süper Lig'de 24 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 3 tane de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalıyı, Babel izliyor. Hollandalı, ligde 23 maçta bin 885 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:17
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Adebayor, Beşiktaş’ın golcülerini geride bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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