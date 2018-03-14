Arda Turan’dan Mehmetçik’e destek – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’dan Mehmetçik’e destek

    Arda Turan’dan Mehmetçik’e destek

    ’in yıldız futbolcusu , Afrin operasyonunda görev alan Mehmetçik’e destek olma amacıyla kan bağışında bulundu.

    Türk Kızılayı ve özel bir üniversitenin ortaklaşa düzenlediği Afrin kahramanı olan Mehmetçik'e kan bağışı kampanyasına 'de top koşturan da katıldı. 'Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin, Sen de Kan Ver Bu Şanlı Ordu İçin' sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan milli futbolcu, "Elimizden geldiğince biz de destek vermeye çalıştık. Ordumuz çok şanlı bir mücadele veriyor. Biz de onlara buradan dualarımızla elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

    Konuşmasının ardından gerekli kontrollerinin yapılmasıyla birlikte Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta kan bağışında bulunan Arda, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirerek alandan ayrıldı.

    Etkinliğe Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Emir Sarıgül de katıldı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:58
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