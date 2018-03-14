Arda Turan’dan Mehmetçik’e destek
Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, Afrin operasyonunda görev alan Mehmetçik’e destek olma amacıyla kan bağışında bulundu.
Konuşmasının ardından gerekli kontrollerinin yapılmasıyla birlikte Türk Kızılayı'nın kurduğu stantta kan bağışında bulunan Arda, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirerek alandan ayrıldı.
Etkinliğe Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Emir Sarıgül de katıldı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:58
-
ÖZEL | Okay Yokuşlu Beşiktaş'a mı transfer oluyor?
Toplam 2
Yorum
numan ne alaka, başka işiniz mi yok! maçı seyretmiş, seyredebilir...
-
‘Sıradan bir maç’
Toplam 31
Yorum
george hagi madem öyle sırdan bir maç gibi oynayında GALATSARAY size napıyor görün .hadi bakalım
-
İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 15
Yorum
Kartalım Aykut Taktiği Tacını çalmışlar sonrası ni bilmez Zavallı Kulübün Zavallı Hocası
Arda Turan’dan Mehmetçik’e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.