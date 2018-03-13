Abdullah Avcı’dan Beşiktaş’a gözdağı – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’dan ’a gözdağı

    Abdullah Avcı’dan Beşiktaş’a gözdağı
    Alanya'ya 4-1 gibi farklı bir sonuçla kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan 'de , oyuncuları ile toplantı gerçekleştirdi. 54 yaşındaki çalıştırıcının öğrencilerine, "Bu yolda kayıplarımız olacak. Önemli olan telafi etmek. Önümüzde çok önemli maçı var. Bir yandan da G.Saray, F.Bahçe ile oynayacak. Kazanırsak ipleri tekrar elimize alırız" dediği öğrenildi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdullah Avcı’dan Beşiktaş’a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN