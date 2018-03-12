Arda Turan'dan ömürlük imza – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan ömürlük imza

    Arda Turan'dan ömürlük imza

    Milli futbolcu dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcu Arda Turan’ın nikahına katıldı

    'de forma giyen milli futbolcu , Aslıhan Doğan ile dünya evine girdi. Turan'ın nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi.



    Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan'ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu'daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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