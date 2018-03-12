Arda Turan'dan ömürlük imza
Milli futbolcu Arda Turan dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli futbolcu Arda Turan’ın nikahına katıldı
Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Turan'ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı öğrenildi. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu'daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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