Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda... – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...

    Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...

    Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan , daha sonra Bentley marka lüks aracıyla bulunduğu mekandan ayrıldı.

    Sakatlığı nedeniyle takımını maçında yalnız bırakan Başakşehirli futbolcu , önceki akşam Bebek'teydi. Turan, takımı Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı.

    Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.

    Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı 'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı. (Takvim)

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:15
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