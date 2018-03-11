Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla bulunduğu mekandan ayrıldı.
Sakatlığı nedeniyle takımını Alanyaspor maçında yalnız bırakan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Bebek'teydi. Turan, takımı Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı.
Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.
Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı Aslıhan Doğan'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı. (Takvim)
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:15
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 3
Yorum
Q 7 FARUK ÖZAKTAN BAŞKASI YALAN. BU İŞİ BİLEN BIRISI GELSIN ARTIK HELE HACIOSMANOĞLUNUN ISMININ GECMESI TARAFTARA HAKARETTIR.KULÜBÜ BATIRDI BU N
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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