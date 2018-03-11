Arda Turan bugün evleniyor

Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gelen yıldız futbolcu Arda Turan bu akşam evleniyor.

Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.

Milli futbolcunun bu akşam Çubuklu'da sade bir törenle dünya evine girecek.

Yıldız futbolcunun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.