Arda Turan bugün evleniyor – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    bugün evleniyor

    Arda Turan bugün evleniyor

    Milli futbolcu nişanlısı ile bu akşam dünya evine giriyor. Çiftin nikah şahitliğini ise yapacak.

    Devre arası transfer döneminde 'dan 'e kiralık olarak gelen yıldız futbolcu bu akşam evleniyor.

    Turan ile geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.

    Milli futbolcunun bu akşam Çubuklu'da sade bir törenle dünya evine girecek.

    Yıldız futbolcunun nikah şahitliğini yapacak.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:15
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