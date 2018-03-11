Arda Turan bugün evleniyor
Milli futbolcu Arda Turan nişanlısı Aslıhan Doğan ile bu akşam dünya evine giriyor. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gelen yıldız futbolcu Arda Turan bu akşam evleniyor.
Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.
Milli futbolcunun bu akşam Çubuklu'da sade bir törenle dünya evine girecek.
Yıldız futbolcunun nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:15
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Kocaman kehanet!
Toplam 16
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ AYKUT GELDİ VE CÜMLESİNİ SÖYLÜYORUM ! ''TÜRKİYENİN EN İYİ KADROSU FB DEDİR !'' BU LAFIN ÜZERİNE 5 TRANSFER YAPTINIZ AYIPTIR !
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Haydar Futbol bedende bitse bile kişi eğlenmek için dahi olsa maç yapar. LAKİN Arda gibi beyinde bitmişse HERŞEY BİTMİŞTİR. Futbolcu değildir artık
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Tam 9 saat! Takımı yenilirken Arda...
Toplam 4
Yorum
Salih koca arda geldi başakşehirin kimyasını bozdu
Arda Turan bugün evleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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