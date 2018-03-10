Başakşehir, Adebayor'suz zorlanıyor – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    , Adebayor'suz zorlanıyor

    Başakşehir, Adebayor'suz zorlanıyor

    Medipol , ligde golcü oyuncusu 'dan yoksun çıktığı 3 maçın ikisinde rakiplerine mağlup oldu.

    'in 25. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan M., takımın ileri uçtaki en etkili ismi olan 'un forma giymediği bir karşılaşmadan daha yenilgiyle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Alanya ekibi karşısında sahadaki yerini alamayan 34 yaşındaki futbolcunun eksikliğinde turuncu-lacivertliler, gol yollarında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

    Bu sezon Togolu yıldızın oynamadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kaybeden 'nın takımı, sadece 1 mücadelede galip geldi. 12 golle M.Başakşehir'in en skorer futbolcusu konumunda bulunan Adebayor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan maçında görev almamış ve turuncu-lacivertliler bu müsabakayı 1-0 kaybetmişti. Golcü futbolcu, 16. haftadaki karşılaşmasında da sarı kart cezasından dolayı oynamamasına rağmen Başakşehir, o maçı 4-1 kazanmayı başarmıştı. Son olarak tecrübeli oyuncunun forma giymediği A.Alanyaspor mücadelesinden de 4-1 mağlup ayrılan ekibi, bunların yanında Adebayor'un bu sezon Avrupa Ligi grup aşamasında süre almadığı 5 maçta ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:41
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