Başakşehir, Adebayor'suz zorlanıyor
Medipol Başakşehir, ligde golcü oyuncusu Emmanuel Adebayor'dan yoksun çıktığı 3 maçın ikisinde rakiplerine mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan M.Başakşehir, takımın ileri uçtaki en etkili ismi olan Emmanuel Adebayor'un forma giymediği bir karşılaşmadan daha yenilgiyle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Alanya ekibi karşısında sahadaki yerini alamayan 34 yaşındaki futbolcunun eksikliğinde turuncu-lacivertliler, gol yollarında etkisiz bir görüntü ortaya koydu.
Bu sezon Togolu yıldızın oynamadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kaybeden Abdullah Avcı'nın takımı, sadece 1 mücadelede galip geldi. 12 golle M.Başakşehir'in en skorer futbolcusu konumunda bulunan Adebayor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında görev almamış ve turuncu-lacivertliler bu müsabakayı 1-0 kaybetmişti. Golcü futbolcu, 16. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında da sarı kart cezasından dolayı oynamamasına rağmen Başakşehir, o maçı 4-1 kazanmayı başarmıştı. Son olarak tecrübeli oyuncunun forma giymediği A.Alanyaspor mücadelesinden de 4-1 mağlup ayrılan İstanbul ekibi, bunların yanında Adebayor'un bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında süre almadığı 5 maçta ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:41
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
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