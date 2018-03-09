Beşiktaş Mogaz'dan sahasında 100. galibiyet
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş Mogaz, maçlarını oynadığı Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. galibiyetini elde etti.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-23 mağlup ederek, Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. maçını kazanma başarısı gösterdi.
Beşiktaş Mogaz, bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 95 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası mücadelesinde rakiplerine üstünlük sağladı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:16
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
Beşiktaş Mogaz'dan sahasında 100. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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