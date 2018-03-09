Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-23 mağlup ederek, Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. maçını kazanma başarısı gösterdi.

Beşiktaş Mogaz, bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 95 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası mücadelesinde rakiplerine üstünlük sağladı.