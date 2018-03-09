Beşiktaş Mogaz'dan sahasında 100. galibiyet – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    'dan sahasında 100. galibiyet

    <a href="/index/besiktas-mogaz?id=280712cd-eb68-4367-90e7-2fe62a131051" class="" rel="tag">Beşiktaş Mogaz</a>'dan sahasında 100. galibiyet

    Hentbolda Erkekler 'de şampiyonluk mücadelesi veren , maçlarını oynadığı Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. galibiyetini elde etti.

    Siyah-beyazlı takım, 'in 21. haftasında konuk ettiği 'u 35-23 mağlup ederek, Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. maçını kazanma başarısı gösterdi.

    , bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de 'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı. Siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki 95 ve 5 mücadelesinde rakiplerine üstünlük sağladı.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:16
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